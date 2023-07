Atletica, Ayomide Folorunso titanica: record italiano, sfiora la top-10 mondiale! Forma spaziale verso Budapest

Ayomide Folorunso ha firmato il nuovo record italiano dei 400 ostacoli. L’emiliana ha corso uno splendido 54.22 a Molfetta (in provincia di Bari), sede dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. L’azzurra ha abbassato di ben 12 centesimi il già suo primato che aveva corso il 20 luglio 2022 nella semifinale dei Mondiali di Eugene. La 26enne aveva impressionato una decina di giorni fa a Banska Bystrica chiudendo in 54.44 e oggi ha saputo esaltarsi nella località pugliese, interpretando al meglio il giro di pista con barriera quando manca ormai poco ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto).

Ayomide Folorunso ha distribuito lo sforzo in maniera decisamente brillante, uscendo bene dai blocchi di partenza e gestendo al meglio i primi ostacoli. La poliziotta ha poi alzato un po’ il ritmo nella parte centrale della prova, ma è soprattutto sul rettilineo finale che ha messo il turbo: ha ben superato le ultime due barriere e poi si è prodigata in un lanciato grintoso fin sul traguardo. Alle sue spalle si sono piazzate Rebecca Sartori (55.05, personale), Eleonora Marchiando (55.35) e Linda Olivieri (56.61).

La ribattezzata Ayo è diventata l’undicesima atleta al mondo in questa stagione! Il 54.22 odierno la pone infatti a ridosso della top-10 chiusa dalla britannica Jessie Knight (54.09) e comandata dalla surreale olandese Femke Bol (51.45, sic!). L’azzurra sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire alla finale nella rassegna iridata che andrà in scena tra tre settimane e a questo punto scendere sotto il muro dei 54 secondi non sembra qualcosa di così surreale.

Foto: Grana/FIDAL