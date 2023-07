Alexander Zverev incorona Berrettini: “Vi svelo cosa gli ho detto dopo la partita”

Matteo Berrettini ha sconfitto Alexander Zverev in tre set e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano tornerà sull’erba britannica nella giornata di lunedì 10 luglio per fronteggiare Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, in un confronto che si preannuncia particolarmente appassionante. Il romano sembra essere tornato quello dei giorni migliori e ha tutte le carte in regola per inventarsi la magia in un torneo dove due anni fa disputò l’atto conclusivo.

Alexander Zverev ha voluto incoronare Matteo Berrettini nel corso della conferenza stampa: “Penso sia stato un match molto molto dignitoso. Ho perso in tre set molto tirati, ho appena visto le statistiche. Penso di aver perso solo tre punti, tre punti persi in più di lui durante tutto il match. Questo dimostra che poteva andare in entrambi i modi, ma lui oggi ha giocato meglio nei momenti importanti. A fine match gli ho detto che può vincere il torneo, se gioca così“.

Foto: Lapresse