C’è sempre Alcaraz sul nostro cammino. Quanti incroci negli Slam con Sinner, Berrettini e Musetti!

Le sfide tra Carlos Alcaraz e i tennisti italiani sono ormai diventate una costante negli Slam. Gli incroci tra l’attuale numero 1 al mondo e i nostri portacolori si sono susseguiti con una grande costanza nelle ultime due stagioni, durante le quali l’attuale 20enne è letteralmente esploso a livello agonistico e ha scalato le gerarchie del tennis internazionale. Il prossimo testa a testa si materializzerà lunedì 10 luglio, in occasione degli ottavi di finale a Wimbledon: il fuoriclasse spagnolo se la dovrà vedere contro Matteo Berrettini, riemerso dopo un periodo estremamente complicato e ora desideroso di fare saltare il banco.

Il romano aveva già sfidato l’iberico in uno Slam e aveva vinto: terzo turno degli Australian Open 2022, l’azzurro si involò sul 2-0, subì la rimonta e riuscì poi a vincere al tie-break del quinto set. Fu una partita letteralmente al cardiopalma, in cui Matteo Berrettini tirò fuori gli artigli nel momento più critico e riuscì a passare il turno, spingendosi fino alle semifinale dove perse contro lo spagnolo Rafael Nadal (poi trionfatore sul cemento outdoor di Melbourne).

I due successivi scontri diretti, in ordine cronologico, sono stati contro Jannik Sinner nel 2022. Agli ottavi di finale di Wimbledon fu l’altoatesino a imporsi in quattro set e a passare il turno, regalandosi la sfida contro il serbo Novak Djokovic (si issò sul 2-0, poi dovette fare i conti con la perentoria risalita del fenomeno balcanico, capace successivamente di alzare al cielo il trofeo sull’erba britannica). Ai quarti di finale degli US Open, invece, Sinner ebbe un match point nel corso del quarto set, dopo aver vinto seconda e terza frazione al tie-break, ma non riuscì a concretizzarlo e subì la rimonta dello spagnolo (poi capace di vincere il torneo).

Gli ultimi due precedenti risalgono al recente Roland Garros: Carlos Alcaraz ha strapazzato Flavio Cobolli al primo turno e poi ha regolato Lorenzo Musetti in tre rapidi set agli ottavi. Negli ultimi due anni, dunque, escludendo gli Australian Open 2023, l’attuale numero 1 al mondo ha sempre fronteggiato almeno un italiano in ogni Slam e il suo bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte. Matteo Berrettini riuscirà a pareggiare i conti in occasione degli ottavi di finale di Wimbledon?

PRECEDENTI DI ALCARAZ CONTRO GLI ITALIANI NEGLI SLAM

Wimbledon 2023, ottavo di finale contro Matteo Berrettini: si gioca lunedì 10 luglio

Roland Garros 2023, ottavo di finale contro Lorenzo Musetti: Alcaraz vince 6-3, 6-2, 6-2

Roland Garros 2023, primo turno contro Flavio Cobolli: Alcaraz vince 6-0, 6-2, 7-5

US Open 2022, quarto di finale contro Jannik Sinner: Alcaraz vince 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3

Wimbledon 2022, ottavo di finale contro Jannik Sinner: Sinner vince 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3

Australian Open 2022, terzo turno contro Matteo Berrettini: Berrettini vince 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5)

