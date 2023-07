Atletica, Alessandro Sibilio: “Sono arrivato camminando, rischiavo di farmi male. Non capivo cosa fosse successo”

Qualcosa di impreventivabile e di assurdo è successo al termine della gara dei 400 ostacoli nella tappa di Diamond League a Stoccolma (Svezia). Alcuni manifestanti sono entrati in mezzo alla pista con degli striscioni, rischiando di compromettere l’incolumità degli atleti e falsando l’esito della gara.

Ad avere la peggio dal punto di vista del risultato sportivo è stato il nostro Alessandro Sibilio, che ha rallentato vistosamente prima del traguardo e ha compromesso un sicuro secondo posto arrivando in quarta piazza. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, incredulo di fronte a ciò che è accaduto: “Sì, hanno messo questi striscioni a dieci metri dall’arrivo. Non so dire cosa sia successo di preciso. Non ho fatto una grande gara all’inizio perché le condizioni non erano ottimali, ma all’arrivo sono arrivato praticamente camminando, mi sarei forse fatto male. Veramente non avevo capito cos’era, me ne sono accorto un metro prima, pensavo fosse un arrivo un po’ più spettacolare”.

“Nel finale stavo riuscendo a risalire, poi le condizioni non erano perfette per le tante trasferte, però non so cosa sia successo. Oggi forse non era proprio la giornata giusta per correre veloce (ride, ndr). L’abbiamo presa come esperienza, diciamo come prima della Diamond League mi aspettavo fuochi d’artificio piuttosto che persone in mezzo alla pista, ma sappiamo che nella vita può succedere di tutto e bisogna stare attenti agli imprevisti”.

“Ho rallentato nel finale perché era inutile forzare, avevo visto che c’era qualcosa che non andava. Avevo piacere a correre, anche se sapevo che non poteva essere una gara veloce, piove da stamattina, ci sono 16 gradi e non c’erano le condizioni ideali per fare un tempo. Poi se ci mettiamo le persone in mezzo alla pista ne sono successe di tutti i colori. Adesso andrò sicuramente a Montecarlo e poi agli italiani di Molfetta” – ha commentato un Sibilio che ha saputo prendere con ironia ciò che è accaduto.

