Atletica, Alessandro Sibilio si infortuna! Shock in Diamond League, “il dolore dell’anno scorso”

Alessandro Sibilio era uno degli italiani più attesi a Montecarlo, dove è andata in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro aveva vinto sui 400 ostacoli agli Europei a squadre con l’eccellente crono di 48.14 e non così lontano dal personale di 47.93 siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campano, inserito in terza corsia, è partito discretamente tra il francese Ludvy Vaillant e lo statunitense Khallifah Rosser, esprimendo una buona tecnica sulle prime tre barriere.

Una volta superato il quarto ostacolo, però, Alessandro Sibilio ha rallentato visibilmente e si è fermato. Lo stesso 24enne ha spiegato ai microfoni della Rai di avere sentito lo stesso dolore patito lo scorso anno quando si infortunò, in mixed zone presentava una fasciatura alla coscia sinistra e lo stesso atleta ha dichiarato: “Temo che sia un’altra stagione andata“. Si attenderà l’esito degli esami strumentali, ma difficilmente lo rivedremo in gara nel 2023, a cominciare dai Mondiali in programma tra un mese.

Alessandro Sibilio voleva scacciare i fantasmi di Stoccolma, nell’ultima tappa di Diamond League era infatti lanciato verso il secondo posto ma in prossimità del traguardo venne frenato da alcuni manifestanti e dovette frenare sensibilmente. A vincere la gara è stato ovviamente il norvegese Karsten Warholm: il primatista mondiale ha giganteggiato in corsia 7, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale (46.51) e il record della competizione. Il Campione Olimpico ha ampiamente distaccato il brasiliano Alison Dos Santos: il Campione del Mondo, al rientro da un infortunio, ha chiuso in seconda piazza (47.66). Terzo lo statunitense CJ Allen (47.84) davanti ai francesi Ludvy Vaillant (47.85) e Wilfried Happio.

Foto: FIDAL/Grana