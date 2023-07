Asta Fantacalcio 2023-2024: i primi consigli per fare la squadra migliore e prezzi dei giocatori

Poco più di un mese alla nuova stagione di Serie A, e di conseguenza poco più di un mese alla nuova stagione di fantacalcio. Tutti gli appassionati incalliti di questo fantastico gioco fremono all’idea di potersi cimentare a suon di +3 con i propri amici e avversari. Incombe dunque il primo passo verso il successo, forse il più importante: la costituzione della squadra con l’asta. Ma quale può essere la tattica migliore?

In primis, bisogna suddividere nella maniera migliore il proprio budget per l’asta stessa. Se si vuole puntare ad una squadra equilibrata, su una base di 500 crediti, si può pensare a spendere la metà per i sei attaccanti, il 25% per il centrocampo ed il rimanente per portieri e difensori. Nel caso si vuole provare a creare un attacco ancora più performante, si può pensare di spendere anche il 60% in quel reparto. Ma non sperate di costituire tutto il resto della squadra con acquisti ad un credito…

In secondo luogo, scegliere come costituire il proprio roster. Per una squadra equilibrata, si potrebbe pensare ad avere un top di lista; per ‘top di lista’ si intende, in una ipotetica griglia, uno dei primi otto o dieci (a seconda dei partecipanti) giocatori per ruolo. Questo però dipende anche dai momenti dell’asta e dai prezzi che girano. Quindi state attenti anche agli eventuali affari, anche su giocatori che in fondo non vi piacciono fino in fondo. Se il loro valore è indubbio, possono essere utilizzati come merce di scambio.

Quali possono essere i prezzi per questi determinati giocatori? Per un portiere di primissima fascia potreste spendere tra l’8 ed il 10% del vostro budget, così come per uno dei migliori difensori del lotto, vedi Theo Hernandez. Per un Kvaratskhelia listato come centrocampista non vi aspettate di scendere sotto il 15%, mentre al momento potreste cavarvela attorno al 10% per altri top. Mentre per un attaccante davvero forte, si pensa minimo al 30% di spesa.

Foto: LaPresse