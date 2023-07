Arrampicata sportiva, Fossali, Zurloni e Randi in finale nello speed a Chamonix

E’ iniziata oggi la tre giorni di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva a Chamonix (Francia). In programma c’erano le fasi di qualificazione dello speed al maschile e al femminile, con diversi azzurri coinvolti: buono il bilancio italiano al termine di questa prima giornata.

Nel settore maschile sono due gli atleti nostrani che hanno centrato la finale: Matteo Zurloni e Ludovico Fossali. Zurloni si è piazzato sesto con una scalata in appena 5″14, mentre Fossali è giunto in ottava piazza con una salita in 5″18. Primo si è classificato l’inarrivabile indonesiano Leonardo Veddriq (4″98). Nulla da fare invece per Luca Robbiati (5″67) e per Gian Luca Zodda (5″48).

Nel femminile è approdata in finale invece Giulia Randi, piazzandosi 16a (7″40). Primo tempo per la polacca Natalia Kalucka con 6″72. Non ce l’hanno fatta Beatrice Colli (7″62), Agnese Fiorio (8″23), Sofia Bellesini (8″34). Domani in programma ci sono le finali dello speed sia al maschile che al femminile a partire dalle 21.00.

Foto: FASI