Arnaldi-Popyrn, Semifinale ATP Umago 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo la bella vittoria di oggi nei quarti dell’ATP 250 di Umago contro il ceco Jiri Lehecka, per l’italiano Matteo Arnaldi è ora tempo di pensare alla semifinale di domani. L’azzurro (n.76 del ranking) scenderà in campo nel secondo match di giornata nel Goran Ivanisevic Stadium (e in ogni caso non prima delle ore 18:30) per sfidare l’australiano Alexei Popyrin (n.90 al mondo): in palio ci sarà l’ultimo atto del torneo contro il vincente della sfida tra l’altro italiano Lorenzo Sonego (testa di serie n.2) e lo svizzero Stan Wawrinka (n.6 del seeding).

Arnaldi, che prima di sconfiggere Lehecka aveva sconfitto l’olandese Jesper De Jong e il connazionale Flavio Cobolli tra primo turno e ottavi, partirà favorito per approdare in finale, ma non dovrà di certo sottovalutare l’avversario. Popyrin è infatti un giocatore ostico (per arrivare fino in semifinale l’australiano ha sconfitto il francese Bonzi, l’austriaco Ofner e, per ultimo, il giovane croato Prizmic) e domani al nostro portacolori servirà dunque la massima attenzione per poter vincere. Da segnalare che tra i due non ci sono precedenti.

La partita tra Arnaldi e Popyrin sarà il secondo incontro di giornata nel Goran Ivanisevic Stadion (prima ci sarà la finale di doppio tra gli italiani Bolelli/Vavassori e Rola/Serdarusic, in programma alle ore 16:30) e non inizierà in ogni caso prima delle ore 18:30. Il match si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Supertennis e a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 205). La diretta streaming sarà invece disponibile su Supertennis.it, Supertennix, Sky Go e Now.

PROGRAMMA ARNALDI-POPYRIN ATP UMAGO 2023

Sabato 29 luglio

GORAN IVANISEVIC STADION

Dalle 16:30

S. Bolelli (ITA)/A. Vavassori (ITA) (1) – B. Rola (SLO)/N. Serdarusic (CRO) (WC)

Non prima delle 18:30

M. Arnaldi (ITA) (7) – A. Popyrin (AUS)

Non prima delle 21:00

S. Wawrinka (SUI) (6) – L. Sonego (ITA) (2)

ARNALDI-POPYRIN ATP UMAGO 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Supertennis e a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 205)

Diretta streaming: Supertennis.it, Supertennix, Sky Go e Now

Foto: damanius / Shutterstock.com