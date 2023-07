Andrea Iannone torna in gara! Superbike nel 2024, finisce la squalifica per doping

Andrea Iannone tornerà alle corse nel 2024. Il centauro abruzzese, che dovrà scontare una squalifica per doping fino al 19 dicembre di quest’anno, si rimetterà in gioco nella prossima stagione. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 9 agosto), trovato positivo al drostanolone al termine del GP della Malesia disputato il 3 novembre 2019, ha raggiunto un accordo con la Ducati. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intesa è stata trovata con Gigi Dall’Igna (direttore generale di Ducati Corse) e Gianni Ramello, proprietario del team satellite Go Eleven.

Andrea Iannone correrà dunque il Mondiale Superbike 2024 con la Ducati del Team Go Eleven. Andrea Iannone, che ha militato in MotoGP dal 2013 al 2019 con Ducati, Suzuki e Aprilia, si è sempre dichiarato innocente dall’accusa di doping. Nel corso di questi anni il pilota ha continuato ad allenarsi con moto stradali, tra cui l’Aprilia RSV4 e la Panigale V4R, ma nel frattempo ha avviato una carriera imprenditoriale aprendo una serie di locali.

Il centauro, attualmente fidanzato con la celebre cantante Elodie, ripartirà da un team satellite, mentre nella squadra ufficiale militano Bautista (Campione del Mondo) e Michael Ruben Rinaldi, che però il prossimo anno sarà sostituito da Bulega.

Foto: Lapresse