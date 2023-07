Amichevoli calcio oggi: quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Le squadre di serie A scaldano i motori in vista del 2022-2023. Arriva il momento delle prime amichevoli per coloro che saranno impegnate in massima serie dal prossimo 19 agosto; l’unica a scendere in campo quest’oggi fra le italiane sarà l’Empoli contro il Calcio Castelfiorentino, formazione che milita in Eccellenza.

La squadra di Paolo Zanetti avrà così il primissimo approccio con il calcio giocato per questa stagione, per cominciare così la terza stagione consecutiva in massima serie. Per ora i toscani non hanno ancora trovato i sostituti per i pezzi pregiati che hanno salutato come Fabiano Parisi e Guglielmo Vicario, ma la società si muoverà nella maniera migliore.

La partita tra l’Empoli ed il Castelfiorentino, che aprirà la stagione sportiva dei biancoazzurri, non verrà trasmessa in diretta televisiva né in streaming.

CALENDARIO AMICHEVOLI SQUADRE SERIE A

14 luglio

18.00 Empoli-Castelfiorentino

AMICHEVOLI SQUADRE SERIE A, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse