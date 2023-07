Amichevoli calcio oggi: quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Il calcio, in estate, non si ferma mai. Anche nella stagione più calda, l’amatissimo e seguitissimo sport scende in campo con tantissime sfide interessanti. La maggior parte dei match in programma sono amichevoli: è infatti il periodo dei ritiri delle formazioni che preparano le proprie rose alla stagione che verrà, in questo caso alla stagione 2023/2024. E anche in data odierna, domenica 16 luglio, non mancheranno gli incontri interessanti.

A essere coinvolti saranno cinque club di Serie A: tutte e cinque le formazioni disputeranno gare amichevoli. Partiamo con tre sfide che di giocheranno a partire dalle ore 17.00. L’Atalanta di Gasperini se la vedrà con la Rappresentativa Città di Clusone: una grande opportunità per intensificare il lavoro estivo e mettere minuti sulle gambe. Allo stesso orario, il Bologna si scontrerà con il Rio Pusteria e sarà possibile seguire la partita sulle pagine ufficiali Youtube e Facebook del Bologna. In chiusura e sempre alle 17.00, il Verona battaglierà con l’US Primiero.

Dalle 18.00 in poi, invece, altre due amichevoli interessanti. L’Udinese di mister Sottil farà il suo debutto stagionale al Friuli in amichevole contro la Rappresentativa Carnica di Prima Categoria. Per chiudere, la Lazio di Maurizio Sarri, avrà di fronte l’Auronzo di Cadore. Insomma il calendario delle amichevoli è ricco anche oggi.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI

Ore 17.00 – Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone – Amichevole – Nessuna diretta tv o streaming.

Ore 17.00 – Bologna-Rio Pusteria – Amichevole – Diretta streaming su pagine ufficiali Youtube e Facebook del Bologna.

Ore 17.00 – Verona-US Primiero – Amichevole – Diretta streaming su pagina Facebook ufficiale del Verona.

Ore 18.00 – Lazio-Auronzo di Cadore – Amichevole – Diretta tv su Lazio Style Channel (canale 233 del satellite). Diretta streaming su Sky Go.

Ore 18.00 – Udinese-Rappresentativa Carnica – Diretta su TV 12.

Foto: LaPresse