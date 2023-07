Amichevoli calcio oggi: quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

È giunto il momento delle amichevoli. Ci troviamo nel pieno dell’estate e oggi, sabato 15 luglio, andranno in scena differenti amichevoli che vedranno coinvolte anche diversi club di Serie A. Manca oramai sempre meno all’inizio della massima serie 2023/2024 e ai campionati europei e le venti formazioni della Penisola sono da pochissimo tempo alle prese con i ritiri estivi. Le compagini italiane si stanno dunque preparando per esordire tra poco più di un mese in un campionato che si preannuncia affascinante.

In data odierna, tra le tantissime amichevoli in programma, sei di queste vedranno sei formazioni italiane coinvolte. E partiamo da quella che si giocherà dalle 10.30. Ci sarà infatti la prima uscita stagionale della Roma di José Mourinho. Dybala e compagni, all’interno di Trigoria, se la vedranno con il Boreale. Alle 17.00 poi, il Monza del mister Raffaele Palladino, avrà a che fare con il club Nuova Camunia e, all’interno del Campo sportivo di Temu’, cercherà di aggiungere minuti nelle gambe di ogni singolo giocatore.

A partire dalle 17.30 poi, ben tre amichevoli terranno impegnati appassionati e non delle diverse società che scenderanno sul terreno di gioco. Il Frosinone a Fiuggi, si scontrerà con la Rappresentativa Città di Mondragone mentre, allo stesso orario, il Genoa di Alberto Gilardino se la vedrà con il Fassa Calcio e la partita sarà possibile seguirla su DAZN; il Sassuolo incontrerà il Real Vicenza. A chiudere a partire dalle ore 19.00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano battaglierà con la Fiorentina Primavera al Viola Park. Ma ecco le amichevoli odierne.

ELENCO AMICHEVOLI CALCIO OGGI (15 LUGLIO)

Ore 10.30 – Roma-Boreale – Trigoria – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 – Monza-Nuova Camunia – Campo sportivo di Temu’ – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.30 – Frosinone-Rappr. Città di Mondragone – Stadio “Capo i Prati” Fiuggi – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.30 – Genoa-Fassa Calcio – Moena – Diretta streaming su DAZN.

Ore 17.30 – Sassuolo-Real Vicenza – Vipiteno – – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 19.00 – Fiorentina-Fiorentina Primavera – Viola Park – Non sono previste dirette tv o streaming.

