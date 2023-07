Amichevoli calcio oggi (29 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Siamo in piena estate: ci troviamo al 29 luglio 2023 e siamo anche nel pieno dei ritiri delle formazioni che prenderanno parte ai prossimi top campionati europei. Tantissime sono le formazioni impegnate in quelle che sono le amichevoli pre-stagionali e, anche oggi, possiamo notare diverse partite interessantissime. Partiamo dalla sfida delle 12 che vedrà impegnato il Bayern Monaco contro il Kawasaki o ancora, alle 14, l’Empoli di Paolo Zanetti, si scontrerà con il Lilla.

Alle 15.30 sarà poi il turno dell’incontro tra l’Union Berlino e l’Udinese: uno scontro estremamente sulla carta, che vedrà sfidarsi due squadre che sanno giocare bene a calcio. L’Atalanta, mezz’ora più tardi, scenderà in campo con il Bournemouth. Alle 18 sarà invece il momento della Salernitana che, allo Stripe, vedrà di fronte a sé il Frosinone. Il Napoli Campione d’Italia in carica successivamente e alle 18.30, potrà combattere con l’Hatayspor a Castel di Sangro.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Bastia-Verona delle 19 non va sottovalutata, idem Cagliari-Juventus Under 23 e Genoa-Monaco. La Roma di José Mourinho battaglierà con l’Estrela e, a chiudere, una sfida che fa già venire la pelle d’oca: si tratta di Barcellona-Real Madrid. Le due formazioni, in un vero e proprio derby spagnolo, si fronteggeranno a partire dalle 23 italiane. Ma ecco di seguito l’elenco delle partite odierne.

ELENCO AMICHEVOLI CALCIO OGGI (29 LUGLIO)

Ore 12.00 – Kawasaki-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN.

Ore 14.00 – Empoli-Lilla – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.00 – Celtic-Wolverhampton – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.30 – Udinese-Union Berlino – Bad Kleinchircheim – Diretta tv Canale 12 per il Friuli Venezia Giulia.

Ore 16.00 – Bournemouth-Atalanta – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.00 – Frosinone-Salernitana- “Stirpe” di Frosinone – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.30 – Napoli-Hatayspor – Castel di Sangro – Diretta tv su Sky Sport 251 (in pay-per-view).

Ore 19.00 – Bastia-Verona – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 19.00 – Cagliari-Juventus U23 – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.30 – Genoa-Monaco – Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 – Roma-Estrela – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Canale 202).

Ore 23.00 – Barcellona-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Summer (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

Foto: LaPresse