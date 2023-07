Amichevoli calcio oggi (24 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Solo due amichevoli in questo lunedì 24 luglio, ma di altissimo profilo. Ci attende, quindi, una giornata particolarmente interessante per capire a che livello sono alcune delle squadre più attese in vista della Serie A 2023-2024.

Si partirà nel cuore della notte italiana con il match tra Milan e Real Madrid negli States. I rossoneri allenati da mister Stefano Pioli alle ore 04.00 italiane, muoveranno i primi passi nella tournèe americana e, al Rose Bowl di Pasadena, sfideranno le Merengues di mister Carlo Ancelotti.

Alle ore 18.00, invece, toccherà al Napoli campione d’Italia che, a Dimaro, se la vedrà contro la SPAL, in un test probante che inizierà a dare risposte interessanti al neo-mister Rudi Garcia.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo delle amichevoli odierne.

ELENCO COMPLETO AMICHEVOLI DI OGGI (lunedì 24 luglio)

Ore 04.00 AMICHEVOLE – Real Madrid-Milan – diretta su DAZN e Sky Sport Summer (201)

Ore 18.00 AMICHEVOLE – Napoli-SPAL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Foto: LaPresse