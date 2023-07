Wimbledon 2023, Jannik Sinner avanza: “Lottato su ogni palla. Safiullin? Chi arriva ai quarti va temuto”

Jannik Sinner ha sconfitto Daniel Galan e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano è riuscito a imporsi con fatica contro il poco quotato colombiano, vincendo il primo set al tie-break e la seconda frazione in rimonta, prima di un terzo parziale portato a casa in totale scioltezza. L’altoatesino prosegue così la propria avventura sull’erba britannica e tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare il russo Roman Safiullin, oggi giustiziere di Denis Shapovalov. Il tabellone sta indubbiamente sorridendo al 21enne, che potrebbe ambire alla semifinale da giocare magari contro il serbo Novak Djokovic.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine del confronto con Daniel Galan: “Oggi è stata una giornata dura, non mi sentivo bene in campo ma ho lottato su ogni palla. Lui serve bene e io ho fatto di tutto per vincere il maggior numero di punti, grazie al pubblico che mi ha sostenuto. Mi dispiace per essermi un po’ arrabbiato, chiedo scusa. Direi che sono piuttosto calmo, ma a volte succede di arrabbiarsi. Ci sono state delle chiamate (arbitrali, n.d.r.) non buone per me, ma succede. Ho cercato di rimanere lì con la testa. Ci si diverte di giocare a tennis, ma a volte capita a noi giocatori di essere frustati“.

Jannik Sinner, attuale numero 8 del ranking ATP, ha poi proseguito nella propria analisi, proiettandosi verso la prossima sfida nel terzo Slam della stagione di tennis: “Per me Safiullin sarà una sfida durissima. Chiunque arrivi ai quarti è un giocatore pericoloso. Ci ho giocato in ATP Cup un paio di anni fa ed è stata una partita dura (vinta da Sinner, n.d.r.). Ma è un problema che rimanderò a dopo domani, ora è il momento di rilassarsi“.

Foto: Lapresse