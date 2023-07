Alcaraz-Medvedev oggi, semifinale Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 14 luglio, è il giorno delle semifinali del singolare maschile di Wimbledon. A partire dalle 14.30 italiane sul Centrale assisteremo allo sviluppo dei penultimi atti. I primi a scendere in campo saranno Novak Djokovic e Jannik Sinner e a seguire si confronteranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Il n.1 e il n.3 del mondo daranno vita al secondo incontro sul campo principale e i favori del pronostico sono per l’iberico. Nonostante il bilancio dei precedenti sia sull’1-1 e l’unica vittoria del russo sia stata ottenuta proprio sui prati di Church Road due anni fa, si ritiene che Alcaraz abbia maggiori chance.

Sulla base di quanto accaduto nell’incrocio più recente, ovvero nella Finale del Masters1000 di Indian Wells, lo spagnolo sembra avere il tennis per disinnescare alla perfezione il modo di stare in campo di Medvedev. La varietà di colpi e la potenza di Carlitos sono aspetti che potrebbero far pendere la bilancia dalla sua parte, a discapito del moscovita. Entrambi vanno a caccia della prima Finale in questo Slam.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alcaraz-Medvedev, semifinale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in diretta streaming su SkyGo, NOW. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

ALCARAZ-MEDVEDEV SEMIFINALE WIMBLEDON 2023 OGGI

Venerdì 14 luglio

CENTRE COURT – 14:30 italiane

Jannik Sinner (ITA) [8] v Novak Djokovic (SRB) [2]

Carlos Alcaraz (ESP) [1] v Daniil Medvedev [3]

PROGRAMMA ALCARAZ-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213), per gli abbonati.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, per gli abbonati.

