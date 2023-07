Alcaraz-Djokovic oggi, Finale Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, prima contro seconda testa di serie. Questa è la finale di Wimbledon 2023, che potrebbe veder allungata la striscia del serbo ai Championships o preludere a un nuovo campione. L’erba del Centre Court attende, in sostanza, il suo verdetto.

Una delle finali Slam con maggiore differenza d’età di sempre (di “meglio” c’è solo il doppio Connors-Rosewall di Wimbledon e US Open 1974) vedrà indubbiamente, al di là del confronto generazionale, un confronto di stili per certa misura, ma anche di abitudine a giocare una simile finale. In palio c’è anche il numero 1 del ranking ATP, ormai un affare a due che continua a rimanere ciclicamente lì come argomento di discussione.

La finale di Wimbledon 2023 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic inizierà alle ore 15:00 italiane. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1), Sky Sport 4K (213). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ALCARAZ-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2023 OGGI

Domenica 16 luglio

CENTRE COURT

Ore 15:00 Carlos Alcaraz (ESP) [1]-Novak Djokovic (SRB) [2] – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse