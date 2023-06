Wimbledon 2023, Matteo Arnaldi la spunta contro Ferreira Silva e approda al tabellone principale!

Il duro lavoro paga. Matteo Arnaldi centra il suo obiettivo e conquista l’accesso per la prima volta in carriera al tabellone principale di Wimbledon, seconda consecutiva a livello Slam dopo quanto è accaduto a Parigi.

Per il ligure si tratta di un risultato di grande prestigio, piegando il portoghese Frederico Ferreira Silva (n.188 del mondo) per 7-5 6-4 6-4. Una partita che ha confermato quanto si era notato in un 2023 pregevole per Matteo, attualmente n.78 del mondo, considerando la 22ª vittoria negli ultimi 26 incontri disputati. Aver centrato il pass per il main draw londinese è un po’ la ciliegina sulla torta.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano ed entrambi i contendenti hanno un buon rendimento al servizio, non concedendo nulla al rivale in risposta. Grande concentrazione per il portoghese e l’italiano, ma Arnaldi ha un sussulto quando la palla scotta, tramutando in oro la prima palla break del confronto e chiudendo sullo score di 7-5 con estremo pragmatismo.

Nel secondo set Arnaldi prosegue sulla via della concretezza. Al servizio concede pochissimo e in risposta sa sempre quando sferrare il colpo. Nel terzo game le chance sono due e alla prima occasione il break c’è. Gestisce con grande autorevolezza gli scambi il nostro portacolori e sul 6-4 fa calare il sipario sulla seconda frazione

Nel terzo set “Mr. pragmatismo” si conferma tale perché Matteo nel quinto game strappa il servizio al lusitano, senza concedergli repliche. Nel nono gioco Arnaldi non sfrutta due palle match in risposta, ma nel successivo manda i titoli di coda ai vantaggi sul 6-4, regalandosi una grande gioia.

Leggendo le statistiche, da notare gli 11 ace messi a segno dal nostro portacolori, con l’80% dei punti vinti con la prima di servizio e il 71% con la seconda. Nel computo del rapporto vincenti/gratuiti, l’azzurro ha totalizzato 29/16.

Foto: LaPresse