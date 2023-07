VIDEO F1, GP Austria 2023: highlights e sintesi qualifiche. Leclerc sfiora la pole per 0.048

Max Verstappen ha imposto la propria legge nelle qualifiche del venerdì a Spielberg e ha conquistato la quarta pole position consecutiva, ottenendo la prima posizione sulla griglia del Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 26ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che ha respinto nel finale gli attacchi di una Ferrari finalmente pimpante almeno sul giro secco.

Charles Leclerc si è fermato a soli 48 millesimi dalla pole grazie ad un time-attack splendido, mentre Carlos Sainz aprirà la seconda fila dello schieramento (3° a 190 millesimi) davanti alla sorprendente McLaren di Lando Norris. Quinta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede le deludenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Una Rossa che ha stupito per la velocità sul giro secco, trovando giro dopo giro la prestazione. Tutto sembrava nelle mani di Max, ma Charles è andato vicinissimo a centrare l’obiettivo, con un secondo settore da record. Un segnale positivo per la Ferrari in vista di domani? Lo scopriremo.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2023