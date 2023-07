F1, Lewis Hamilton: “Red Bull e Ferrari oggi più veloci, ma abbiamo un passo da podio”

Lewis Hamilton chiude in quinta posizione le qualifiche del GP d’Austria a Spielberg. In un venerdì molto acceso, il sette volte campione del mondo si è preso la terza fila in una giornata non favorevole alla Mercedes, considerato che il compagno di scuderia George Russell è stato escluso dal Q3.

Lewis ha comunque ribadito che la sua macchina ha un buon passo gara e l’obiettivo principale sarà proprio domenica. Queste le sue parole: “Non è la pole position, ma cercherò di lavorarci domani. Credo che il nostro ritmo di gara sia intorno al terzo posto. Le Red Bull e le Ferrari sono state le più veloci oggi. Eravamo semplicemente concentrati a girare il più velocemente possibile”.

“È stata una sessione difficile: la nostra macchina in generale non si è mai adattata a questo circuito, e lo ha dimostrato anche oggi. Una sessione davvero tosta, ma oramai è passata. Domani cercheremo di fare meglio nella Sprint Shootout e nella Sprint, poi in gara partiremo dalla quinta posizione e spero di poter fare un bel GP da lì“.

Foto: Lapresse