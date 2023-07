F1, Christian Horner: “Sergio Perez non è in discussione”

Inizio non semplicissimo del fine settimana del GP d’Austria per la Red Bull: se da una parte Max Verstappen continua a dominare e ha ottenuto la sua quarta pole position consecutiva domando due Ferrari in grande spolvero, dall’altra parte Sergio Perez per la quarta volta consecutiva non è riuscito ad accedere al Q3 e sta vivendo un lungo momento di crisi.

Il messicano oggi è stato anche sfortunato, con due giri cancellati per aver superato i limiti della pista. Dal team principal della scuderia austriaca, Christian Horner, arriva la massima fiducia nel pilota di Guadalajara, malgrado in questo periodo i risultati non stiano arrivando: “Checo non è in discussione“, ha dichiarato Horner a Sky Sports. “Tutti sono pienamente d’accordo e remano dalla stessa parte, quindi qualsiasi discorso sulla sostituzione di Checo è fuori luogo“.

Horner ha aggiunto qualche battuta anche su Nyck De Vries, che partirà ultimo in griglia: “Al momento non c’è alcun piano per sostituire Nick De Vries in AlphaTauri, quindi sai che devi dare a questi ragazzi un po’ di tempo e bisogna avere un po’ di pazienza“.

Foto: Live Photo Sport