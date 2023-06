Tuffi, Giochi Europei 2023: Chiara Pellacani ai piedi del podio dal metro, 6ª Elena Bertocchi

Andata in archivio la Finale della gara femminile dal metro, valida per i Giochi Europei 2023. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali di tuffi, la Diving Arena di Rzeszow (Polonia) non ha sorriso come si sperava al Bel Paese. Nell’atto conclusivo presenti Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi.

Le due azzurre hanno concluso al quarto e sesto posto e il rammarico c’è. Pellacani è stata autrice di una gara senza punte particolari, non trovando nelle proprie esecuzioni la pulizia necessaria per strappare qualche punto in più. Lo score di 264.35 punti è stato frutto dei 49.45 sull’uno e mezzo indietro carpiato, dei 55.90 sul doppio e mezzo avanti carpiato, dei 50.40 sull’uno e mezzo rovesciato carpiato, dei 54.60 sull’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo e dei 54.00 punti sull’uno e mezzo ritornato carpiato. Una medaglia di legno per Chiara, che comunque non può certo andar via insoddisfatta da questa competizione.

Discorso un po’ diverso per Bertocchi che sperava di trovare quel qualcosa in più, tenendo conto dei tanti problemi fisici e dell’intervento alla schiena di alcuni mesi fa. Per Elena un grande inizio, suggellato dai 54.00 punti con l’uno e mezzo ritornato carpiato e dai 54.60 con il doppio e mezzo avanti carpiato. Una buona resa anche con l’uno e mezzo indietro carpiato (54.05), ma l’errore che non ci voleva è arrivato nell’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo con cui Bertocchi ha ottenuto solo 36.00 punti. Una valutazione che, nei fatti, l’ha estromessa dalla lotta per il podio, con una chiusura da 52.00 con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Un totale di 250.65.

La vittoria è andata alla svizzera Michelle Heimberg (273.25) che, grazie a un eccellente uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (58.50), è riuscita a strappare l’oro dalle mani della svedese Emilia Ays Nilsson Garip (273.10), che sembrava essere scappata via grazie ai 61.10 punti del doppio e mezzo avanti e ai 58.50 del doppio e mezzo rovesciato. Per appena 15 centesimi di punto la scandinava si è dovuta accontentare dell’argento. A completare il podio è stata la britannica Grace Reid con 266.90, eccellente nell’esecuzione del doppio e mezzo avanti in chiusura del suo programma (58.50).

Foto: European Games 2023