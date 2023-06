Nuoto, Katie Ledecky torna a volare e firma la terza prestazione di sempre negli 800 stile libero

Katie Ledecky vuole continuare a dominare sulle lunghe distanze dello stile libero in vasca e lancia un segnale inequivocabile al resto della concorrenza in vista dei prossimi Campionati Mondiali di Fukuoka, mettendo in evidenza una prestazione superlativa nella notte italiana in occasione dei Campionati Nazionali statunitensi 2023 di nuoto.

La fuoriclasse nativa di Washington, nella prima giornata dei Trials americani per la rassegna iridata, ha stampato un sensazionale 8’07″07 negli 800 stile libero valevole come nuovo record della manifestazione e soprattutto terzo crono all-time sulla distanza. Ledecky non andava così forte dal 2016 ed è tornata a scendere sotto il muro dell’8’08” per la prima volta dal 2018.

Con questo risultato, la sette volte campionessa olimpica può vantare le 29 migliori prestazioni di sempre sulle sedici vasche (il 30° tempo appartiene all’australiana Ariarne Titmus). La sorpresa in negativo della competizione è stata sicuramente la giovanissima classe 2006 Katie Grimes, argento mondiale in carica sui 1500, che si è dovuta accontentare della quinta piazza in 8’23″78 mancando la qualificazione per Fukuoka almeno in questa gara.

Tra gli altri eventi del day-1, va registrato il notevole 14’42″81 di Bobby Finke valido come nuovo primato dei Campionati sui 1500 stile libero oltre ad un fantastico 1’54″54 di Thomas Heilman, che arriva secondo nei 200 farfalla migliorando di 4 centesimi il record americano Under 16 di un certo Michael Phelps.

