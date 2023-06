Tour de France 2023: da quest’anno cambia il numero rosso. Nuovo sponsor e dorsale diverso per il più combattivo

Novità per questa edizione del Tour de France 2023 che sta per prendere il via (appuntamento a sabato) dai Paesi Baschi. L’ormai noto numeretto rosso, assegnato al corridore più combattivo della tappa precedente, cambierà colore.

È entrato a far parte, infatti, della Grande Boucle, un nuovo sponsor, che ovviamente va a cambiare totalmente lo stile del premio.

Da quest’anno spazio ad un numero di colore marrone scuro sulla schiena dell’atleta più combattivo.

Foto: Lapresse