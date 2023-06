Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023: Unruh vince l’oro nel ricurvo maschile, pass olimpico a Germania e Moldavia

Il programma del tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 si è concluso ufficialmente a Cracovia con le fasi finali del torneo individuale maschile di ricurvo, in cui Florian Unruh ha centrato la medaglia d’oro garantendo alla Germania la certezza di una quota olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Il secondo pass a disposizione è andato alla Moldavia, grazie al quarto posto di Dan Olaru (ma alle spalle di due spagnoli, che non erano in lizza per questa quota dopo l’oro nel Mixed Team).

Il trentenne teutonico, n.5 del ranking mondiale, ha effettuato un percorso strepitoso quest’oggi battendo nell’ordine l’azzurro Mauro Nespoli 6-2, l’olandese Steve Wijler allo shoot-off e gli spagnoli Pablo Acha 7-1 e Miguel Alvarino Garcia 6-2. Quest’ultimo si è dovuto accontentare dell’argento perdendo l’atto conclusivo con i parziali di 28-28, 25-29, 27-28, 27-27, dopo aver trascinato la Spagna al trionfo nella prova a coppie miste di pochi giorni fa.

Podio completato in terza posizione da Pablo Acha, che ha dominato lo spareggio per il bronzo sul moldavo Dan Olaru per 7-1 (29-26, 28-27, 29-29, 29-25). I primi due Paesi in lista d’attesa per un possibile ripescaggio in ottica quota olimpica individuale maschile tramite European Games sono invece Olanda (con il 5° posto di Steve Wijler) e Turchia (con la sesta piazza di Mete Gazoz), ma in tal senso bisognerà attendere l’esito dei prossimi Campionati Mondiali di Berlino tra fine luglio ed inizio agosto.

Foto: European Games 2023