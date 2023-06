Tiro con l’arco, Elisa Roner regina dei Giochi Europei! Apoteosi nel compound!

Elisa Roner è medaglia d’oro nel compound femminile del tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia)! L’azzurra ha rimontato un’inerzia sfavorevole sia in semifinale che in finale e ha vinto un titolo continentale straordinario battendo la fortissima britannica Ella Gibson.

Un percorso eccezionale quello dell’azzurra che questa mattina nei quarti di finale ha superato l’estone Lisell Jaatma per 144-142 in un incontro tiratissimo fino alla fine. Roner è riuscita a non andare mai sotto al nove, a differenza della sua avversaria che ha pagato un sette nella terza serie e un otto nella prima.

L’italiana ha vinto un incontro all’ultima freccia in semifinale contro la danese Tanja Gellenthien: 141-141 e 10-9 allo shoot-off. Roner che era indietro di tre frecce dopo due round, ma ha recuperato un punto per ogni manche fino alla quinta, facendo sempre 29 punti. Una prova di grande tenuta mentale, essendo stata sotto nel punteggio per tutto il match.

Nella finale contro la britannica Ella Gibson, battuta 145-139, ha piazzato due 30 e un 29, piazzando una striscia straordinaria: la sua avversaria non ha resistito nelle due serie finale, entrambe da 27 punti, pressata dal grande rendimento fantastico dell’azzurra che si prende così l’oro continentale.

Foto: World Archery