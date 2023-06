Tiro a segno, Giochi Europei 2023: azzurre out nella pistola 25 m a squadre, oro all’Ucraina

Niente da fare per la squadra femminile di tiro a segno impegnata quest’oggi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia nella gara dedicata alla pistola 25 m. Le azzurre infatti non hanno centrato un piazzamento nelle prime quattro posizioni necessario per andare a medaglia, occupando nelle qualificazioni l’ultima casella.

Una prova sfortunata per Sara Costantino, Chiara Giancamilli e Maria Varrichio che, dopo aver chiuso il primo segmento di qualificazione al quinto posto con il totale di 862, hanno rallentato vistosamente nella seconda sezione, attestandosi all’ottava piazza con 419.

A vincere la medaglia d’oro è stata la squadra Ucraina, abile a battere le padrone di casa della Polonia in un gold medal match davvero avvincente. Dopo le prime due serie terminate in parità infatti le due compagini si sono rese protagoniste di un vero e proprio testa a testa terminato poi per 16-10. Olena Kostevych, Anastasiia Nimets e Yuliya Korostylova sono riuscite ad avere la meglio fondamentalmente grazie a due allunghi-chiave, quello tra la terza e la quarta serie e tra l’undicesima e la dodicesima.

Il team tedesco ha invece ottenuto una buona medaglia di bronzo dopo aver arginato in quattordici serie l’Ungheria. Nello specifico le teutoniche si sono imposte per 16-12 in una vìs-a-vìs divertente e combattuto.

Foto: UITS