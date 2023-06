Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati conquista il bronzo ai Giochi Europei e vola alle Olimpiadi 2024!

Medaglia di bronzo per Chiara Rebagliati nell’arco olimpico femminile individuale ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). L’azzurra ha battuto l’ucraina Pavlova nella finalina per il terzo posto dopo la sonora sconfitta in semifinale contro la britannica Healey. La stessa Healey ha conquistato l’oro battendo in finale la spagnola Canales per 6-2. Chiara Rebagliati festeggia anche il pass (non nominale) per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Purtroppo è stata subito estromessa Lucilla Boari, bronzo olimpico. L’italiana ha subito un incontrovertibile 6-0 dalla ceca Marie Horackova. Purtroppo Lucilla non è mai riuscita ad entrare in ritmo e ha piazzato tre parziali piuttosto poveri da 26, 26 e 25 punti.

Netta la sconfitta anche di Tatiana Andreoli contro la polacca Magdalena Smialkowska. Prova davvero sottotono per la nostra rappresentante che ha vinto solo il terzo parziale con 26 punti, mentre negli altri set è incappata in un 21 e in un 22, ha pareggiato il quarto con 25 punti e ha perso l’ultimo con 24 punti.

Più lungo invece il percorso di Chiara Rebagliati che ha passato agevolmente gli ottavi di finale contro la polacca Natalia Lesniak per 7-1. Due parziali da 29 punti hanno fatto la differenza. Rebagliati che ha vendicato la compagna Andreoli, battendo per 6-4 Smialkowska: decisivo è stato l’ultimo parziale vinto dalla nostra rappresentante per 26-25. Lo stop è arrivato in semifinale contro la britannica Penny Healey per 6-0. Vittoria per 6-4 nella finale per il bronzo contro l’ucraina Anastasiia Pavlova: l’ultimo 10 ha fatto la differenza, con un 9 sarebbe stato shoot-off e con un 8 avrebbe perso l’incontro.

Foto: European Games 2023