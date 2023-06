Tiro a segno, Giochi Europei 2023: la Svizzera vince nella carabina 3 posizioni da 50 metri a coppie miste

Nella specialità non olimpica della carabina 3 posizioni da 50 metri a coppie miste del tiro a segno ai Giochi Europei 2023, in corso a Cracovia, in Polonia, la medaglia d’oro va agli elvetici Jan Lochbihler e Nina Christen. Argento per gli austriaci Sheileen Waibel ed Andreas Thum, bronzo per i norvegesi Simon Claussen e Jenny Stene.

La sfida per l’oro premia Svizzera 2 di Jan Lochbihler e Nina Christen, che regola con lo score di 16-10 Austria 2 di Sheileen Waibel ed Andreas Thum. Dopo il 2-2 iniziale arriva il primo strappo elvetico sul 6-2. Austria 2 accorcia sul 4-6, ma gli svizzeri volano sul 12-4. Gli austriaci rientrano fino all’8-12, ma Svizzera 2 dapprima si porta sul 14-8 e poi chiude i conti sul 16-10.

Nella finale per il bronzo Norvegia 2 di Simon Claussen e Jenny Stene piega all’ultimo colpo col punteggio di 16-14 la Danimarca di Steffen Olsen e Stephanie Grundsoee. I danesi partono meglio e vanno sul 6-0, ma i norvegesi ribaltano la contesa con un parziale di 8-0. Da quel momento l’equilibrio regna sovrano: si arriva in parità al quindicesimo e decisivo colpo, che premia la coppia norvegese.

In mattinata erano uscite nella prima parte delle qualificazioni entrambe le coppie azzurre in gara: 11° posto per Italia 1 di Barbara Gambaro e Simon Weithaler, 22ma posizione per Italia 2 di Sofia Ceccarello e Riccardo Armiraglio.

Foto: LaPresse