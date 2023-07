Boxe, Salvatore Cavallaro sconfitto senza rimpianti in semifinale: è bronzo ai Giochi Europei

Salvatore Cavallaro dece cedere in semifinale ai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska. Negli 80 kg, l’azzurro è costretto alla sconfitta dal forte ucraino Oleksander Khyzhniak, autore di una brillante performance che lo porta al verdetto unanime dei giudici (5-0 quattro 30-26 e un 30-25).

Una performance, quella di Khyzhniak, dominante al massimo grado. Indiscutibile la sua superiorità, con Cavallaro che viene contato e subisce anche una deduzione nel secondo round. A volte sembra quasi che l’ucraino scherzi con lui. L’agilità del pugile italiano mal s’accoppia con la precisione dei colpi portati dall’ex campione mondiale, che domina in ogni aspetto di ciò che si vede sul ring. Del resto, ogni volta che Cavallaro prova a entrare con destro e sinistro si trova davanti un muro che reagisce colpendo con forza, e andando poche volte a vuoto.

In sostanza, non c’è la rivincita di Minsk: erano anche allora Giochi Europei e ugualmente vinse l’ucraino. Tra i due, comunque, alla fine non c’è animosità, anzi: scherzano e si parlano prima del verdetto favorevole all’angolo blu (quello di Khyzhniak).

La seconda medaglia di bronzo dunque arriva, ma è di un sapore decisamente diverso rispetto a quella nei 51 kg di Federico Serra, per la quale i tecnici italiani non hanno avuto parole tenere, anzi, già a bordo ring. Sono altre tre le carte che ora l’Italia può giocarsi: Aziz Abbes Mouhiidine, Giordana Sorrentino e Irma Testa.

Foto: European Games 2023