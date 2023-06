Tennistavolo, Giochi Europei 2023: conclusi i quarti di finale dei tornei a squadre

Si chiude la settima giornata dedicata al tennistavolo nei Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia). Nella rassegna multisportiva oggi in programma c’erano i quarti di finale dei tornei a squadre sia al maschile che al femminile.

Giornata che si è aperta al maschile con la vittoria della Francia per 3-0 ai danni della Danimarca: i fratelli Alexis e Felix Lebrun, dopo essere stati grandi protagonisti in singolare, hanno vinto i loro match e Alexis ha calato anche il bis vincendo in doppio insieme a Simon Gauzy. Vittorie tutte per 3 set a 0 senza appello. Vittoria nettissima anche per la Svezia che ha spazzato via per 3-0 la Slovacchia. Kristian Gunnar Karlsson e Truls Carl Eric Moregardh hanno vinto 3-0 il doppio, Anton Sten Ande Kallberg ha vinto 3-0 il suo singolare e lo stesso Moregardh ha vinto 3-2 il secondo singolare.

Il Portogallo esce vincente per 3-0 dalla sfida contro la Romania: partite tutte tirate, ma vinte da Marcos Sousa da Silva Freitas, Joao Pedro Ferreiro Giraldo e il doppio composto da Joao Pedro Ferreiro Giraldo e Tiago Andre Barata Feio Peixoto. Senza discussioni anche la vittoria della Germania per 3-0 sul Belgio timbrata da Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov e il doppio composto da Patrick Franziska e Ovtcharov.

Al femminile il Portogallo ha sconfitto per 3-1 all’Ucraina grazie al successo in doppio di Ines Rodriguez de Matos e Fu Yu e alle vittorie nei singolari della stessa Yu e di Jieni Shao. A nulla è servito il successo di Margaryta Pesotska nel primo singolare della serie. Semifinale raggiunta anche dalla Germania, giustiziera per 3-1 della Svezia grazie alle vittorie di Ying Han in due singolari e del doppio composto da Xiaona Shan e Nina Mittelham. A nulla serve l’imposizione nel secondo singolare di Christina Hanna Kallberg.

Netta l’imposizione della Francia per 3-0 sulla Polonia: protagoniste dei tre punti il doppio composto da Camille Lutz e Prithika Pavade e i singolari vinti dalla stessa Pavade e da Jia Nan Yuan. La Romania si impone per 3-0 sull’Ungheria con i successi di Bernadette Cynthie Szocs, Elisabetta Samara e il doppio composto da Samara e Adina Mihaela Diaconu.