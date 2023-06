Taekwondo, Angelo Cito: “Ai Giochi Europei risultati importanti, emerse alcune criticità”

La Nazionale italiana di taekwondo è tornata dai Giochi Europei con quattro medaglie complessive. Un risultato importante per un gruppo sempre più in crescita che, seguendo l’esempio dei “primi della classe” Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, sta pian piano alzando sempre più il livello generale, ottenendo dei riscontri positivi.

Tuttavia durante la spedizione in Polonia sono anche emerse alcune problematiche, fattore che porterà tutto il team azzurro a ragionare su quale direzione prendere per poter aumentare ancora la qualità della squadra. Proprio su questo aspetto si è concentrato maggiormente Angelo Cito, Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, il quale ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook commentando le gesta dei suoi ragazzi.

“Si torna dai Giochi Europei con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi, un risultato che assume un valore ancora più importante perché conquistato da parte di atleti da cui attendevamo un’affermazione a livello internazionale – ha detto il Presidente -. Mi congratulo con Dennis, Sofia, Andrea e Natalia per le medaglie conquistate e per il prezioso contributo dato allo sport italiano. I Giochi Europei hanno però fatto anche emergere, in alcuni nostri atleti, delle criticità, mi auguro che queste criticità vengano affrontate con impegno, determinazione e senza tentennamenti da parte di tutti in modo da poter dimostrare il reale potenziale di ognuno”.

Cito ha quindi chiosato: “Un plauso in fine va fatto ai più giovani della spedizione che hanno combattuto con grande determinazione, contro avversari posizionati ai vertici del ranking internazionale, dimostrando di fatto la giusta mentalità per affrontare al meglio una gara di questa importanza. Bravi!“.

Foto: FITA