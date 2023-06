Boxe, Giochi Europei 2023: Melissa Gemini eliminata dalla francese Michel

Melissa Gemini deve dire addio ai Giochi Europei (European Games) 2023. L’azzurra viene sconfitta dalla francese Davina-Myrha Michel nei quarti di finale dei 75 kg con verdetto sostanzialmente unanime dei giudici. Pesa infatti una deduzione su di esso, così i cartellini recitano quattro 29-27 e un 28-28 invece di quattro 30-27 e un 29-28.

Le prime due riprese sono semplicemente un’opera di dominio da parte della transalpina, che non vuole lasciare niente al caso. Più veloce, e senz’altro anche più in grado di non portare Gemini a entrarle nella guardia, Michel controlla e gestisce con assoluta semplicità la situazione.

Gemini, dal canto suo, nella terza ripresa cerca di individuare delle buone soluzioni, anche approfittando del fatto che la sua avversaria per certa misura esagera e si prende anche la sopracitata deduzione. Si rimane però con troppo scarto a favore della francese, che va dunque avanti.

Domani ci sarà il giorno di riposo; venerdì, invece, le semifinali. Questi gli orari: 14:45 Federico Serra (51 kg), 15:30 Salvatore Cavallaro (80 kg), 16:15 Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), 18:00 Giordana Sorrentino (50 kg), 18:30 Irma Testa (57 kg).

Foto: FPI