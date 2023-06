Tabellone Europei Under 21: dai quarti alla finale, incroci e accoppiamenti. Calendario, programmi, orari, tv e streaming

Non c’è l’Italia tra le migliori otto agli Europei Under 21 di scena in Georgia e Romania. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno visto il loro torneo chiudersi anzitempo ai gironi, con l’improvvida sconfitta contro la Norvegia nella terza partita del girone D, dando così il lasciapassare a Francia e Svizzera e continuando così con l’astinenza dalle Olimpiadi: quella del 2016 sarà la quarta senza una selezione tricolore.

Delineato così il tabellone dei quarti di finale della competizione continentale. Nella parte alta spicca la sfida tra Georgia ed Israele, con una delle due cenerentole che andrà in semifinale e potrebbe dunque giocarsi concretamente l’opportunità di andare alle Olimpiadi. Per loro una tra Inghilterra, vincitrice del girone C, e Portogallo, seconda nel gruppo A. Nella parte bassa possibile una semifinale tra Spagna e Francia: le due selezioni affronteranno rispettivamente ai quarti Svizzera e Ucraina.

Le partite degli Europei Under21 andranno in diretta streaming su Uefa Tv, mentre una sfida al giorno verrà trasmessa da Rai Sport. Rai Play garantirà anche lo streaming di almeno una partita per ogni giorno di gare.

EUROPEI UNDER21 2023, IL TABELLONE FINO ALLA FINALE

Quarti di finale – 1-2 luglio

1 luglio

ore 18.00 Georgia-Israele (1)

ore 21.00 Spagna-Svizzera (3)

2 luglio

ore 18.00 Inghilterra-Portogallo (2)

ore 21.00 Francia-Ucraina (4)

Semifinali – 5 luglio

ore 18.00 vincente 1-vincente 2 (5)

ore 21.00 vincente 3-vincente 4 (6)

Finale – 8 luglio

ore 18.00 vincente 5-vincente 6

EUROPEI UNDER21 2023, DOVE SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play , Uefa Tv

Foto: LaPresse