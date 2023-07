Europei Under 21 oggi: chi gioca, calendario partite 1° luglio, orari, tv e streaming

Cominciano i quarti di finale degli Europei Under 21 tra Georgia e Romania. Fra le migliori otto del continente non c’è l’Italia, battuta per 1-0 dalla Norvegia nella partita decisiva del girone D e che dunque non potrà giocarsi la possibilità di tornare alle Olimpiadi, con l’assenza che perdura dal 2008.

La sfida delle 18.00 è quella tra le due sorprese della competizione, Georgia ed Israele. Padroni di casa che hanno concluso il girone A con cinque punti ed il primo posto in classifica, sorprendendo chi li dava come delle vere e proprie comparse senza Khvicha Kvaratskhelia; Israele invece sospinta dal gran talento di Oscar Gloukh, giocatore che presto entrerà nei taccuini di molte squadre europee.

Alle 21.00 invece si sfideranno Spagna e Svizzera. Gli iberici sono tra i favoriti della competizione, potendo contare su giocatori di gran talento come Rodri e Sergio Gomez ed i gol di Abel Ruiz; contro di loro una squadra quadrata come gli elvetici, che però vengono dal pesante ko contro la Francia per 4-1.

Le partite dell’Europeo Under 21 saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, e di conseguenza anche su Rai Play in streaming. Per poter visionare i match online c’è anche l’opzione Uefa.tv.

ELENCO COMPLETO PARTITE EUROPEI UNDER 21 OGGI

18.00 Georgia-Israele – diretta tv su Rai Sport, streaming su Uefa.tv e RaiPlay

21.00 Spagna-Svizzera – diretta tv su Rai Sport, streaming su Uefa.tv e RaiPlay

Foto: LaPresse