Superbike, il Mondiale si sposta in Gran Bretagna e Alvaro Bautista vuole proseguire nel suo dominio

Dalla Romagna al Leicestershire. Il Mondiale di superbike 2023 prosegue nel suo cammino e si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, sesto appuntamento della stagione. La tappa che si disputerà, come tradizione, sul tracciato di Donington Park, andrà a rappresentare la boa di metà campionato, dato che dopo aver concluso il weekend inglese, rimarranno esattamente altri sei round, iniziando da quello di Imola del 15-16 luglio.

Il Mondiale superbike 2023 sbarca sulla pista britannica con un solo vero punto di interesse: chi riuscirà ad opporsi allo strapotere assoluto di Alvaro Bautista? Il portacolori del team Ducati ufficiale, dopotutto, sta uccidendo il campionato con una striscia aperta di 10 manche vinte consecutivamente e, più nel complesso, un ruolino di marcia di 14 su 15 che, letteralmente, fa spavento.

La classifica generale del campionato dedicato alle moto derivate di serie, ormai, è eloquente. Il pilota spagnolo della Ducati è ufficialmente volato via con 298 punti contro i 212 di Toprak Razgatlioglu, con un margine quindi di ben 86 punti. Terza posizione per Andrea Locatelli a quota 150 punti, quarta per Jonathan Rea con 129, mentre è quinto Axel Bassani con 126. Sesto Michael Ruben Rinaldi con 99, terzo italiano nelle prime sei posizioni.

Vedremo, quindi, se la trasferta di Donington, con il suo meteo sempre “ballerino” potrà presentare qualche rischio per il dominatore della stagione. Alle sue spalle sembra che sia il solo Toprak Razgatlioglu in grado di poter mettere un minimo di pressione allo spagnolo. Ce la farà il pilota della Yamaha? Un minimo di spettacolo non guasterebbe in una stagione che, fino ad ora, ha assistito solamente alle fughe incontrastate del ducatista…

