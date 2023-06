Quando e dove va in ritiro l’Empoli? Calendario, date e località: i piani dei toscani

Siamo giunti ormai al termine del mese di giugno e le squadre stanno per radunarsi e andare in ritiro in vista della stagione 2023-2024. La Serie A sta per prendere il via, quantomeno sotto forma di allenamenti pre-stagionali. È il caso anche dell’Empoli, come le altre 19 squadre che saranno impegnate nella massima serie.

Nel caso dei toscani, però, il giorno del raduno o la sede del ritiro (con annesse date) non sono ancora state ufficializzate. Un anno fa la squadra di mister Paolo Zanetti, confermatissimo sulla panchina dei toscani, scelse il ritiro a Monteboro dove l’Empoli si allena usualmente, per una settimana di lavoro intensivo.

La scelta per questa stagione dovrebbe essere molto simile a quanto viste nel 2022-2023 ma, come detto, non è stato ancora ufficializzato dal club capeggiato dal presidente Corsi. Vedremo nei prossimi giorni, quindi, quale sarà la decisione ufficiale per l’Empoli che andrà nuovamente a caccia della salvezza in Serie A.

Foto: LaPresse