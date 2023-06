Pallanuoto, World Cup 2023: scattano le Super Final, il Settebello ci prova

Dopo le donne tocca agli uomini. In scena le Super Final di World Cup per la pallanuoto al maschile: la manifestazione che ha sostituito la World League vedrà al via le proprie fasi finali in terra statunitense a Los Angeles.

Formula identica a quella vista al femminile: c’è subito la fase ad eliminazione diretta, senza gironi preliminari, con quarti di finale, semifinali e finali.

Il Settebello ovviamente parte tra le squadre favorite del lotto: gli azzurri affronteranno un ostacolo poco duro come la Romania ai quarti e dunque possono davvero sognare in grande, arrivando anche dal bellissimo oro vinto in World League l’anno scorso.

I convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

Il programma:

Quarti di finale

venerdì 30 giugno

22.00 Germania-Spagna

24.00 Italia-Romania

Sabato 1 luglio

2.00 Ungheria-Grecia

4.00 Serbia-Usa

Foto: Lapresse