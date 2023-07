Pallanuoto, World Cup 2023: il Settebello sfida la Romania nei quarti

Inizia nella notte la fase finale della World Cup di pallanuoto maschile in quel di Los Angeles. Cambiata la competizione (prima era World League), cambiata anche la formula che prevede direttamente l’eliminazione diretta con otto squadre presenti a partire dai quarti di finale. Ricordiamo che l’Italia nel 2022 riuscì ad imporsi nell’ultima edizione della vecchia manifestazione.

Il Settebello anche in terra statunitense parte con grandi ambizioni: gli azzurri vogliono giocarsi le proprie carte in questo appuntamento che fa comunque da preludio a quello che sarà il più importante dell’anno, i Mondiali di Fukuoka, soprattutto ad un anno dai Giochi Olimpici di Parigi.

La sfida iniziale sulla carta è molto favorevole alla banda di Sandro Campagna. Di Fulvio e compagni sfidano la Romania alle 00.00 italiane: l’ultimo precedente ufficiale è davvero distante, parliamo del 2016 nel preolimpico di Trieste, con un match soffertissimo che valse la qualificazione a Rio per l’Italia.

Le parole di Sandro Campagna alla vigilia: “Mi aspetto da questo torneo miglioramenti sul piano del gioco, soprattutto dopo i due test contro Croazia, che hanno messo in evidenza aspetti buoni ed altri meno. La condizione atletica non è ancora al top, puntiamo ad esserlo tra quindici giorni. Giochiamo in un contesto fantastico, immagino ci sarà tanto pubblico e ciò è motivante. Punteremo a far ovviamente bene, non sarà facile. Ragioneremo partita dopo partita”.

I convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

Foto: Lapresse