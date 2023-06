Tuffi, Giochi Europei 2023: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi approdano con facilità in Finale dal metro

Settima e ultima giornata di gare per i tuffi in questa edizione 2023 dei Giochi Europei. Nella competizione multisportiva che ingloba anche i campionati continentali di questa disciplina, si sono disputati in mattinata i preliminari della gara femminile dal trampolino di un metro alla Diving Arena di Rzeszow (Polonia). In casa Italia si sono presentate Chiara Pellacani, fresca vincitrice della prova dai tre metri in questa rassegna, ed Elena Bertocchi, bronzo con Pellacani nella Finale dei tuffi sincronizzati dai tre metri.

Le due azzurre hanno centrato l’obiettivo e si sono qualificate facilmente per la Finale delle ore 16.00. Chiara ha ottenuto il secondo punteggio delle eliminatorie di 255.40, alle spalle solo della svedese Emilia Ays Nilsson Garip (274.35), che ha sfruttato nella terza rotazione un tuffo a più alto coefficiente per involarsi: si tratta del doppio e mezzo rovesciato raggruppato (coefficiente di difficoltà 3.0) con cui ha ottenuto 63.00.

Per l’azzurra una serie abbastanza regolare: 48.30 con l’uno e mezzo indietro carpiato; 54.60 con il doppio e mezzo avanti carpiato; 52.80 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato; 48.10 con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo; 51.60 con l’uno e mezzo ritornato carpiato. Si spera che la tuffatrice italiana sappia esprimere maggior precisione, specie con l’uno e mezzo rovesciato, per poter compensare un po’ la differenza in termini di coefficiente.

Sesto punteggio nei preliminari per Bertocchi, non ancora al meglio della sua condizione, considerando l’operazione alla schiena a cui si è sottoposta alcuni mesi fa. Una serie che ha visto i seguenti tuffi con i rispettivi punteggi: 50.40 con l’uno e mezzo ritornato carpiato; 44.20 con il doppio e mezzo avanti carpiato; 48.30 con l’uno e mezzo indietro carpiato; 52.80 con l’uno e mezzo rovesciato carpiato; 52.00 con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Un totale di 247.70 punti.

Un atto conclusivo in cui le italiane, oltre alla citata Emilia Ays Nilsson Garip, dovranno badare alla britannica Grace Reid (terza con 254.50), alla svizzera Michelle Heimberg (quarta con 253.60) e alla tedesca Lena Corona Hentschel (quinta con 253.35).

