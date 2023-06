LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: oro alla Spagna, poi Polonia e Francia. L’Italia chiude quinta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nulla da fare per Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi che, dopo essere andati in testa, hanno dovuto guardare il loro tempo esser superato dalle altre nazionali in gara.

CLASSIFICA DELLA PROVA MASCHILE A SQUADRE DI CANOA SLALOM – GIOCHI EUROPEI 2023

1 Spagna 97.04 (2)

2 Polonia 98.48 +1.44 (2)

3 Francia 101.58 +4.54 (8)

4 Svizzera 101.83 +4.79 (2)

5 Italia 101.95 +4.91 (6)

FINISCE QUI! La finale maschile a squadre della canoa slalom premia la Polonia, poi la Spagna e la Francia.

15.26 Malissimo i cechi, con un percorso pieno di penalità, addirittura 54 secondi. Fanno fermare il cronometro sul tempo di 150.42.

15.24 Manca solo la Repubblica Ceca: Krejci, Prindis e Prskavec. Vanno!

15.22 Intanto la Polonia con Popiela, Pasiut e Polaczyk fa esplodere l’impianto: i padroni di casa con il crono di 98.49 (2 secondi di penalità) si sistemano in seconda piazza. Sono certi di una medaglia!

15.21 La Germania di Aigner, Hengst e Hegge fa segnare un tempo di 102.90 (6 secondi di penalità): crono che li sistema dietro gli azzurri, in quinta piazza.

15.18 Germania, Polonia e Repubblica Ceca: si decide tutto con le ultime tre discese. Prima i teutonici, poi i padroni di casa e infine i cechi.

15.17 In acqua c’è la Slovacchia che sta cercando il tutto per tutto per andare davanti alle tre nazioni di testa. Per gli slovacchi un deludente 108.96 che gli vale il momentaneo settimo posto. Ora la Germania.

15.13 Si è sbloccata la rilevazione cronometrica e non ci sono buone notizie per gli azzurri: Spagna (97.04), Francia (99.58) e Svizzera (101.83) sono tutte andate davanti all’Italia.

15.12 In questo momento sul percorso ci sono problemi con le rilevazioni cronometriche, mentre Spagna e Svizzera hanno completato le loro prove. A breve vi daremo dettagli.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Italia 101.95

Austria 103.09

Slovenia 103.10

Mancano ancora Spagna, Svizzera, Francia, Slovacchia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca.

15.06 ITALIA IN TESTA! Gli azzurri fermano il cronometro, nonostante 6 secondi di penalità, a 101.95!

15.05 Il trio italiano incappa in qualche penalità ma è molto veloce…attendiamo e sapremo…

15.04 E’ il momento dell’Italia: tutti con Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi!

15.02 La Svezia con 109.23 si piazza momentaneamente in terza posizione.

14.59 Tocca alla Svezia e poi sarà la volta dell’Italia.

14.58 Ora la Gran Bretagna che con Bowers, Clarke e Dickson stampa un buon 148.46: sono provvisoriamente quinti.

LA CLASSIFICA PARZIALE

Austria 103.09

Slovenia 103.10

Lettonia 123.79

14.53 In acqua la Slovenia di Kauzer, Tominc e Hocevar. Fanno segnare un crono di 103.10: a un solo centesimo dall’Austria. Incredibile!

14.52 L’Austria del terzetto Leinter-Oschmautz-Preisl va in testa con il crono di 103.09 (soltanto 2 penalità).

14.50 L’Ucraina termina la sua fatica a 175.11 (64 secondi di penalità).

14.49 Nel bacino polacco ora c’è l’Ucraina di Sovko-Fedorenko-Ivchenko.

14.48 Serbia momentaneamente seconda con il crono di 135.12.

14.47 Partito il trio formato da Bazic, Dordevic e Jevtic.

14.46 La Turchia chiude con un buon 140.56 (frutto di 20 secondi di penalità).

14.44 Si va con la Turchia: Acar, Tugcu e Ertek.

14.43 Molto meglio la Lettonia, che fa segnare un tempo di 123.79.

14.39 Ora sul percorso arriva la Lettonia di Celmins, Plaudis, Gravitis.

14.38 Non bene gli oranje: tempo totale, compreso di penalità (60), è di 173.69.

14.36 Eccoci in acqua con l’Olanda: Biermans, Hermans, Teunissen.

14.34 UN MINUTO E…SI VA!

14.32 L’Italia partirà per decima in questo contest. Per prima l’Olanda, per ultima la Repubblica Ceca.

14.30 Ci siamo, manca pochissimo allo start della finale che assegna le medaglie: c’è un bel sole sull’impianto di gara.

14.25 Ricordiamo che per l’Italia la formazione in gara sarà formata da Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi.

14.20 Un quarto d’ora all’inizio della prova.

14.15 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta LIVE della finale della prova a squadre maschile di canoa slalom, valida come gara dei Giochi Europei 2023 che si stanno tenendo a Cracovia.

