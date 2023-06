Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Stefanie Horn in semifinale nel kayak, eliminate Bertoncelli e Sabattini

In archivio anche le batterie di kayak slalom, gara valida per i Giochi Europei di canoa slalom al Kolna Sports Centre di Cracovia. Dopo il tre su tre nella gara maschile, l’Italia deve accontentarsi di avere soltanto una rappresentante in semifinale nella controparte femminile.

Stefanie Horn assolve immediatamente il suo compito: scesa in acqua con il pettorale numero 4, si guadagna subito l’accesso in semifinale con il quarto tempo assoluto nella prima batteria con il crono di 95.53, penalizzato anche da un tocco di palina in porta 5 che, se pulito, può portarla a qualcosa di più. Miglior tempo della polacca Klaudia Zwolinska in 95.06.

Niente da fare invece per Marta Bertoncelli e Chiara Sabattini, che non erano rientrate nelle prime venti, rispettivamente venticinquesima in 102.99 e trentunesima in 107.39. La seconda run non è abbastanza però per stappare in extremis un posto in semifinale.

Foto: Pier Colombo