Canoa slalom, Giochi Europei 2023: Italia quinta nel kayak a squadre, podio svanito per pochi centesimi. Vince la Spagna

Niente medaglia per l’Italia nella prima prova dei Giochi Europei di canoa slalom di scena al Kolna Sports Centre di Cracovia. Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi si fermano al quinto posto nella prova di kayak a squadre, arrivando a pochi centesimi dal bronzo.

Gli azzurri si dimostrano abbastanza rapidi, ma incorrono in qualche penalità di troppo. De Gennaro è perfetto nella sua discesa, ma Marcello Beda incorre in una sbavatura in porta 11, per Ferrazzi sono addirittura due in porta 13 e porta 20: il tempo di 101.95 non è abbastanza per salire sul podio.

Spagna, Svizzera e Francia migliorano immediatamente il crono azzurro: i primi sono gli iberici (Pau Echaniz, David Llorente e Miquel Trave), che sono più precisi (2 penalità) e chiudono con il tempo di 97.04. La Svizzera si mette davanti all’Italia per soli 12 centesimi, la Francia si prende il secondo posto in 101.58, nonostante otto penalità.

Nel finale arrivano le prove di Polonia e Repubblica Ceca: i padroni di casa, sospinti da Dariusz Popiela, centrano il colpaccio tagliando il traguardo in 98.48 e si piazzano al secondo posto, mentre i fuoriclasse cechi vengono traditi da un salto di porta di Vit Prindis. E così gli azzurri chiudono con un mesto quinto posto, a soli 37 centesimi dal bronzo della Francia. Rimpiangendo quell’errore finale di Ferrazzi, che ha spinto il trittico azzurro giù dal podio.

Foto: Pier Colombo