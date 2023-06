Italia U21 eliminata con merito: niente ‘biscotto’, ma brutta sconfitta con la Norvegia

Alla fine, a parlare tanto di biscotto, l’Italia se lo è cucinato da solo. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono fuori dagli Europei Under21 dopo la sconfitta contro la Norvegia, firmata da un gol di Botheim al 65′ e lasciano il biglietto per i quarti alla Svizzera, sconfitta 4-1 dalla Francia. Si chiude qui il torneo azzurro, perdendo anche la possibilità di giocarsi l’accesso alle Olimpiadi.

Dopo i primi minuti in cui gli azzurrini lasciano il pallino del gioco agli avversari, la squadra di Nicolato comincia piano piano ad alzare i giri del motore, guadagnando le prime occasioni: al 14′ Pellegri spreca di testa da buonissima posizione, mentre otto minuti dopo Gnonto cincischia troppo con il pallone dopo un’ottima percussione centrale e viene bloccato da Heggheim poco prima della conclusione. L’Italia alza il baricentro, ha sempre più il controllo della partita ma non riesce ad impegnare seriamente Klaesson, con la Norvegia che prova a far male in transizione. Intanto Gnonto, molto vispo, prende una botta al ginocchio, ma rimane in campo nonostante sia un po’ sofferente: il primo tempo si chiude a reti bianche, ed anche Francia e Svizzera sono sul pari.

La seconda frazione vede la Norvegia essere più propositiva, provando a mettere sotto scacco il 3-5-2 azzurro. Al 55′ Evjen impegna per la prima volta Carnesecchi, poi Gnonto sfiora il gol della tranquillità in contropiede scaricando la sfera sull’esterno della rete. Come una doccia fredda arriva il gol norvegese: Nusa, appena entrato, mette un pallone insidioso dalla destra, Carnesecchi non riesce a sporcare il pallone e, dopo una deviazione di un difensore, Botheim tocca quel tanto che basta per far finire in rete la sfera.

Con la Francia che passa in vantaggio, basta un gol agli azzurrini per arrivare ai quarti di finale, ma l’Italia sembra quasi impreparata all’eventualità di trovarsi in svantaggio. Cambiaghi, entrato al posto di Gnonto, ci prova con una conclusione alta al 76′, poi 6′ dopo si divora un gol assurdo provando a spingere di anca una spizzata amica su calcio d’angolo, ma la sfera si ferma sul legno. La Norvegia ha comunque voglia di provarci, dato che con un altro gol si assicurerebbe il pass tra le migliori otto d’Europa. Nusa chiama Carnesecchi al grande intervento al minuto 84, poi il portiere azzurro tiene in piedi i suoi su Zaiferis in pieno recupero. Finisce dunque con il ko azzurro e con le due squadre scontente e deluse per aver visto il proprio Europeo terminare anzitempo.

