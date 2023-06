Italia-Spagna beach soccer oggi, Giochi Europei: orario, programma 30 giugno, tv, streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella semifinale del torneo di beach soccer maschile ai Giochi Europei 2023. L’appuntamento è per venerdì 30 giugno (ore 20.30) sulla sabbia della Tarnow Arena di Cracovia (Polonia). Gli azzurri si sono qualificati per il match da dentro o fuori grazie al primo posto ottenuto nella fase a gironi, frutto delle vittorie contro la Svizzera (Campionessa d’Europa in carica) e la Moldavia e della sconfitta di misura contro l’Ucraina. Gli iberici, invece, hanno perso contro il Portogallo, battendo però i padroni di casa e l’Azerbaijan.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DI BEACH SOCCER DALLE 20.30

Si preannuncia una partita decisamente rovente per la squadra guidata dal CT Emiliano Del Duca, il confronto dovrebbe essere particolarmente equilibrato e promette scintille. Marco Giordani e compagnia dovranno vedersela contro la solida formazione iberica, che nel passato ci ha creato non pochi dispiaceri. La nostra Nazionale ha comunque tutte le carte in regola per inseguire la vittoria e guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione multisportiva, da disputare contro la vincente del confronto tra Portogallo e Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, semifinale del torneo di beach soccer maschile ai Giochi Europei 2023. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Italia Team del Coni e su European Games Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE BEACH SOCCER GIOCHI EUROPEI

Sabato 30 giugno

Ore 20.30 Italia vs Spagna – Diretta streaming su canale Italia Team del Coni e su European Games Tv

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista:

Diretta streaming: canale Italia Team del Coni e su European Games Tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Shutterstock