Italia-Norvegia stasera in tv: canale in chiaro, orario, programma, streaming

Dentro o fuori per l’Italia. Sarà una serata tranquilla o arriverà un “biscotto” indigesto? Siamo pronti per il terzo ed ultimo impegno degli Azzurrini ai Campionati Europei Under 21 edizione 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Paolo Nicolato sfiderà la Norvegia, e andrà a caccia dei quarti di finale, ma tutto sarà ancora in bilico.

La partita si giocherà questa sera, mercoledì 28 giugno, alle ore 20.45, e andrà in scena alla Cluj Arena. Nel frattempo andrà in scena il match tra Svizzera e Francia. La classifica del Girone D vede al momento al comando i transalpini con 6 punti, quindi Italia e Svizzera a quota 3 e Norvegia a 0.

Una situazione che deve essere ancora totalmente decisa. Gnonto e compagni potrebbero passare come primi del girone, secondi o venire addirittura eliminati anche in caso di successo se Svizzera-Francia si concluderà con un successo elvetico per 3-2, 4-3, 5-4 ecc. D’altro canto, invece, con una concatenazione di successi davvero particolare, potrebbero avanzare al turno successivo anche in caso di ko con gli scandinavi.

Il match tra Italia e Norvegia valevole per gli Europei Under 21 sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ra1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della partita degli Azzurrini.

CALENDARIO EUROPEI U21 2023

Mercoledì 28 giugno

Ore 20.45 Italia – Norvegia – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA U21: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse