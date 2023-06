Rai 1, Rai 2 o RaiSport: dove si vede Francia-Svizzera? Attenzione al canale: l’Italia osserva il rischio biscotto

Mentre l’Italia proverà a giocarsi tutte le proprie carte contro la Norvegia, andrà in onda a pochi chilometri di distanza, allo stadio Radulescu di Cluj si affronteranno Francia e Svizzera, match valido per il terzo turno del girone D degli Europei di calcio Under21. Il risultato è legato a doppio filo con quello degli azzurrini, in una situazione alquanto particolare.

Poiché la squadra di Paolo Nicolato deve vincere per essere quasi sicura della qualificazione tra le migliori otto. Appunto, quasi, perché esiste anche la possibilità che i tre punti possano non bastare: in caso di contemporaneo successo dei rossocrociati sui transalpini con un gol di scarto e con almeno cinque reti, quindi dal 3-2 in poi, e di vittoria azzurra con solo un gol, tutte e tre le squadre chiuderebbero il raggruppamento con sei punti in classifica con gli azzurri fuori.

Poiché le prime due discriminanti per l’arrivo a pari punti, cioè i punti negli scontri diretti e la differenza reti negli stessi, sarebbero gli stessi, si andrebbero a vedere i gol segnati negli scontri diretti tra le squadre in parità, con la Svizzera che passerebbe prima, mentre l‘Italia sarebbe terza ed eliminata per la sesta regola, i gol segnati in tutte le partite del girone. C’è da dire che però, per i transalpini potrebbe non convenire ‘fare fuori’ gli azzurrini, poiché con il secondo posto beccherebbero la Spagna. La squadra di Nicolato può accedere ai quarti anche in caso di pareggio e contemporanea non vittoria degli svizzeri, in caso di sconfitta bisognerebbe sperare nella sconfitta elvetica e controllare la differenza reti.

Per Francia-Svizzera non è prevista una diretta televisiva in chiaro in Italia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Uefa TV e in diretta testuale su OA Sport. Questo il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Francia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio.

CALENDARIO FRANCIA-SVIZZERA EUROPEI UNDER 21

Mercoledì 28 giugno

Ore 20.45 Francia vs Svizzera

PROGRAMMA FRANCIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse