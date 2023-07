Hockey su ghiaccio, gli Anaheim Ducks scelgono Damian Clara nel draft NHL

Notizia storica per l’hockey su ghiaccio italiano: il 18enne Damian Clara è stato scelto nel corso del draft NHL (National Hockey League) tenutosi a Nashville (Tennessee) dagli Anaheim Ducks. Il portiere nato a Brunico è stato preso nel secondo giro come 60ma scelta totale (quinto portiere totale).

Si tratta di un record per l’Italia, visto che prima di Clara soltanto l’azzurro Thomas Larkin (giocatore nato a Londra ma cresciuto a Varese) era stato preso al draft (dai Columbus Blue Jackets), ma solo al quinto turno come 137ma scelta.

Attualmente Clara gioca nel Färjestad BK, squadra che milita nel campionato svedese under 20, ma nella prossima stagione il classe 2005 andrà in prestito al Brynäs IF, sempre nella Allsvenskan svedese.

Nel 2022 il portiere italiano, che in questi anni ha mostrato grandi doti tra i pali (da sottolineare i suoi 197 centimetri di altezza), ha esordito anche con la maglia della Nazionale U2o nel 2022, trascinando i compagni alla promozione e risultando anche il miglior portiere del Mondiale di Seconda Divisione Gruppo A. Quest’anno poi, il giovanissimo azzurro ha giocato ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo B U18 e U20 e in seguito ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A.

Foto: LaPresse