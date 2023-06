GTWC Europe, 24h Spa qualifiche: Porsche davanti sulla pioggia, domani la Superpole

Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin/Marco Seefried firmano la pole provvisoria della 24h di Spa, terzo atto dell’Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’ Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Porsche e Pure Rxing #911 svettano sotto la pioggia.

La pioggia è stata determinante sin dalla Q1, riservata agli equipaggi presenti con quattro piloti nell’entry list. La Porsche #911 di Pure Rxcing, in vetta anche nella seconda sessione di libere, ha tentato di prendere in mano la situazione, una missione non semplice nonostante la fortuna di disputare almeno un passaggio cronometrato sull’asciutto.

La graduatoria è rimasta di fatto intatta fino alla Q4, il maltempo è diventato sempre più protagonista. La Porsche #911 ha completato nella classifica combinata davanti alla McLaren #5 di Inception Racing e la Porsche #20 di Hubert Motorsport. Seguono le Iron Dames (Lamborghini #83) e Boutsen VDS #9, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

21ma piazza per la BMW M4 GT3 di Valentino Rossi affidata a Valentino Rossi. L’auto non potrà contendersi la pole-position nella giornata di domani insieme ad altre auto di primo profilo come la BMW #32 di WRT, la M4 GT3 #988 di ROWE Racing e la Mercedes #88 di Akkodis ASP. Lontana anche la Rossa #71 di AF Corse, qualificata la gemella #51 di AF Corse.

Domani la superpole, decisiva per stabilire la griglia di partenza dalla prima alla ventesima piazza. Cancellata per pioggia, invece, la night practice che sarebbe dovuta iniziare alle 23.00.

Foto. Pier Colombo