GTWC Europe, 24h Spa FP1: BMW al top sin da subito con ROWE Racing

BMW detta il ritmo al termine della prima sessione cronometrata della CrowdStrike 24h Spa, terzo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. ROWE Racing conduce il gruppo, il britannico Dan Harper ha fatto la differenza nei primi minuti in pista del fine setttimana.

Audi insegue con Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99), tridente regolarmente iscritto in Silver Cup che ha saputo vincere al Paul Ricard. Terza piazza per Porsche con EMA Manthey #92, quarta per la McLaren #159 di Garage 59.

Primi giri nelle Ardenne anche per le Ferrari 296 GT3 di AF Corse e per Valentino Rossi (WRT #46/BMW). Le realtà citate sono attese questo pomeriggio e soprattutto in serata quando tutti torneranno protagonisti per le qualifiche che eleggeranno i migliori 20 protagonisti che domani si contenderanno la Superpole.

Il turno ha visto due interruzioni per due distinte uscite di pista. La prima è stata causata dalla BMW #30 di WRT, mentre la seconda ha visto protagonista l’Audi #888 di CSA Racing. Ricordiamo, invece, l’uscita di scena dall’entry list provvisoria della Mercedes #76 di 7TSIX, squadra britannica che ha rinunciato all’evento prima dell’inizio della manifestazione.

Foto. LPS